Россия выдала Северной Македонии грабителя банков из Украины

Россия экстрадировала в Северную Македонию украинца, который участвовал в ограблении банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Из России в Республику Северная Македония экстрадирован гражданин Украины Вячеслав Шеремет. Он разыскивался в связи с обвинением в краже в особо крупном размере и участии в преступном сообществе», – сказала она.

В 2017 году фигурант участвовал в ограблении банка в Скопье. Тогда преступники смогли вынести ценности на сумму 1,7 миллиона евро. Подозреваемые использовали фальшивые документы для аренды ячеек. В состав банды входили четыре украинца, по одному гражданину США, Казахстана и Молдавии.

Шеремета объявили в международный розыск по каналам Интерпола. В результате он был задержан в Москве в декабре 2022 года.

Москва, Зоя Осколкова

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