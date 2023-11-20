Бензовоз столкнулся с автобусом под Курском: пострадали 6 человек

Шесть человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля КамАЗ и автобуса в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

ДТП с участием бензовоза и автобуса произошло в понедельник около 08:30 на автодороге Селиховы Дворы – Иванино. В результате аварии пострадали водитель автобуса Mercedes и пять пассажиров. Среди пострадавших нет несовершеннолетних.

«Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, после чего действиям участников будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении.

Курск, Наталья Петрова

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