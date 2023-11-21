В Красноярском крае 90 поселений остаются без света

Порядка 90 населенных пунктов в Красноярском крае остаются без света после прохождения урагана. ПАО «Россети Сибири» заверили, что продолжают работу и скоро энергию вернут во все дома.

На помощь красноярским энергетикам пришли коллеги из соседних регионов: Хакасии, Бурятии, Тывы. В регион прибыли 58 рабочих на 18 единицах техники, чтобы помогать искать обрывы и проводить ремонт.

«Остаются отключенными 90 населённых пунктов. Срывы кровель и падения деревьев отмечаются в 10 муниципальных образованиях», – рассказали в краевом ГУ МЧС.

В ПАО «Россети Сибири» заверили, что вернут свет во все дома. В восстановительных работах заняты 318 человек, 143 единиц техники.

«Работы по восстановлению не должны прекращаться и не прекратятся до тех пор, пока свет не вернётся ко всем», – говорится в сообщении компании.

По данным МЧС Иркутской области, энергоснабжение восстановлено на всех объектах.

Накануне около 300 населенных пунктов в Красноярском крае, Хакасии, Омской, Новосибирской и Иркутской областях остались без электроснабжения после урагана. Бушевавшая в Сибири 19 ноября стихия повалила немало деревьев и столбов ЛЭП, что привело к массовым порывам на сети энергоснабжения.

Красноярск, Наталья Рязанова

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