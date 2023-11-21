Число пострадавших из-за урагана в Алтайском крае выросло до 16

16 жителей Алтайского края пострадали из-за урагана, обрушившегося на регион в минувшие выходные. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

«В 577 населенных пунктах, где живут более 380 тысяч человек, были отключения электроэнергии. Повреждены кровли на более 400 зданиях, около 300 деревьев были повалены в жилом секторе, и еще больше 400 – на дорогах. К сожалению, 16 человек пострадали, одна женщина погибла», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В настоящее время в субъекте продолжаются работы по ликвидации последствий шторма. В муниципалитетах оценивают ущерб, чтобы в дальнейшем могли быть приняты решения о дополнительных мерах поддержки.

«Около 550 человек и 179 единиц техники работали во время урагана, помогали жителям края справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Больше 130 бригад занимались восстановлением электроснабжения, и точечная работа, где это необходимо, продолжается», – добавил Томенко.

19 ноября на Сибирь обрушился ураган, порывы ветра достигали 35 м/с. В зону непогоды попали Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Омская, Новосибирская и Иркутская области.

Барнаул, Зоя Осколкова

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