Дрон-камикадзе ВСУ приземлили в Курской области

В Рыльском районе Курской области сегодня утром пограничники посадили при помощи средств радиоэлектронной борьбы дрон-камикадзе, прилетевший со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Глава области напомнил, что при обнаружении обломков сбитых украинских беспилотников нельзя приближаться и трогать их из-за опасности взрыва. Он призвал сообщать о находке по телефону 112.

Курск, Наталья Петрова

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