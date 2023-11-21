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Вторник, 21 ноября 2023, 12:31 мск

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Дрон-камикадзе ВСУ приземлили в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

В Рыльском районе Курской области сегодня утром пограничники посадили при помощи средств радиоэлектронной борьбы дрон-камикадзе, прилетевший со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Глава области напомнил, что при обнаружении обломков сбитых украинских беспилотников нельзя приближаться и трогать их из-за опасности взрыва. Он призвал сообщать о находке по телефону 112.

Курск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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