Пьяный подросток сбил двух сотрудников МВД в Дивногорске

Пьяный 19-летний водитель устроил гонку с преследованием и сбил двух сотрудников полиции в Дивногорске Красноярского края. Но лихача не остановило и это, полицейским пришлось применить табельное оружие, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ДПС заметили опасно вихляющий автомобиль во время патрулирования. Они дали водителю сигнал остановиться, но тот только прибавил скорость. Двумя экипажами инспекторы сумели остановить нарушителя на Заводской улице. Но когда двое сотрудников подходили к машине, водитель дал задний ход и сбил их, а сам вновь попытался скрыться.

«Сотрудники полиции произвели несколько предупредительных выстрелов, а затем – в сторону автомобиля. Спустя некоторое время правонарушитель был задержан», – пояснила Волк.

Экспресс-тест выявил опьянение, а первичная проверка показала, что 19-летний лихач в мае лишился водительских прав. Сотрудники ДПС составили административные протоколы по ст. 12.37, 12.25, 12.3, 12.7 КоАП РФ.

На место происшествия вызвали следователей, которые после проверки возбудили уголовное дело по ст. 264.1 (управление автомобилем лицом в состоянии опьянения и понесшим административное наказание) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудников МВД).

В Воронежской области автобус с отказавшими тормозами сбил инспектора ДПС. Сотрудник находился на обочине, куда водитель автобуса свернул, чтобы избежать столкновения с машиной.

Дивногорск, Наталья Рязанова

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