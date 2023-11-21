В Карелии задержали 150 спешивших к финской границе мигрантов

Правоохранители задержали в Карелии более 150 иностранцев на пути к границе с Финляндией. Иностранцам с просроченными российскими визами грозит выдворение за пределы РФ, рассказала пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.

С 15 по 21 ноября задержаны более 150 иностранных граждан, которые намеревались пересечь российско-финскую границу. Большинство поймали после 18 ноября. У всех задержанных истек срок российских виз.

«Сейчас они находятся в местах принудительного пребывания граждан органов внутренних дел Карелии. Их дальнейшую судьбу решит суд. Им грозит штраф и принудительное выдворение за пределы России», – приводит слова Кабатюк РБК.

В ночь на 20 ноября у пункта пропуска Люття собрались несколько мигрантов, желавших попасть в Финляндию. Региональные власти организовали пункт обогрева, чтобы иностранцы не замерзли. При проверке документов мигрантов сотрудники МВД выявили нарушения, и иностранцев забрали в отдел, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.

Финские власти закрыли с 18 ноября четыре пункта пропуска на границе с Россией и пригрозили закрыть все остальные. Финны обвинили российскую сторону в намеренном нарушении миграционных правил. По мнению Хельсинки, россияне намеренно привозят к границе нелегалов, готовых просить убежище, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Петрозаводск, Наталья Рязанова

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