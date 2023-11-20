СМИ: Финляндия пригрозила закрыть все КПП на границе с Россией

Власти Финляндии прорабатывали закрытие всех пропускных пунктов на границе с Россией с 22 ноября, пишет финская IltaLehti со ссылкой на источник. В Кремле назвали русофобской позицию финских властей.

Финское правительство заявило, что нелегальные мигранты продолжают прибывать к КПП с российской стороны и просить убежище. Но российские пограничники не пропускают мигрантов с финской стороны. Кабмин обсуждал возможность полностью закрыть границу с 22 ноября.

«Правительство готово закрыть остальные погранпереходы на сухопутной границе с Россией. Власти пришли к выводу, что гарантированное международными договорами право на убежище утратило значение на восточной границе», – говорится в статье.

Источник рассказал, что решение о закрытии границы планировалось принять на заседании 20 ноября. Позже стало известно, что кабмин не станет собираться в понедельник.

Россия не может повлиять на решения финского руководства, поскольку Хельсинки прекратил диалог с Москвой, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Нынешнюю позицию финских властей представитель Кремля назвал русофобской.

«Диалога нет, ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает. С Финляндией у нас давние и добрые отношения были. Мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны», – сказал Песков журналистам.

Он отверг обвинения в нарушении работы приграничных пунктов с российской стороны. Песков подчеркнул, что пограничники действуют по инструкциям.

«Погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. Наши пограничники соблюдают все служебные инструкции. А если финны пытаются найти надуманные причины, то мы не приемлем такие обвинения в наш адрес», – сказал Песков. Фрагменты брифинга опубликовал телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Правительство Финляндии с 18 ноября закрыло четыре из девяти КПП на границе с Россией. Пункты Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала не будут работать до 18 февраля 2024 года.

Москва, Наталья Рязанова

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