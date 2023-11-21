ПВО сбила украинский беспилотник над Ростовской областью

Средствами противоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник самолетного типа в небе над Ростовской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, попытка Киева осуществить атаку БПЛА пресечена около 12:00 мск.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении в Каменском районе воздушной цели средствами ПВО.

«Последствия на земле уточняются», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что сегодня утром российские военные перехватили украинский дрон на подлете к Брянску.

Москва, Наталья Петрова

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