ПВО сбила украинский беспилотник над Ростовской областью

Средствами противоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник самолетного типа в небе над Ростовской области. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, попытка Киева осуществить атаку БПЛА пресечена около 12:00 мск.
Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении в Каменском районе воздушной цели средствами ПВО.
«Последствия на земле уточняются», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что сегодня утром российские военные перехватили украинский дрон на подлете к Брянску.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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