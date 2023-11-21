ПВО перехватила украинский БПЛА над Брянской областью

Российская система ПВО обезвредила украинский беспилотник над Брянской областью. На земле нет ни разрушений, ни раненых, заверил губернатор региона Александр Богомаз.

По данным Минобороны РФ, киевский режим пытался атаковать российскую территорию около 06:00 мск с помощью беспилотника самолетного типа. Военные задействовали средства РЭБ, чтобы обезвредить аппарат.

Губернатор Богомаз уточнил, что дрон нейтрализовали над Брянским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – сообщил глава региона в телеграм-канале.

Накануне вечером МО РФ сообщило о еще одном дроне, обезвреженном над территорией Брянской области. Пострадавших не было.

Брянск, Наталья Рязанова

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