Осужденная на 13 лет гендиректор «Зимней вишни» досрочно вышла на свободу

Генеральный директор торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Надежда Судденок освобождена от наказания в виде лишения свободы в связи с болезнью. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского городского суда Кемеровской области. Женщина была осуждена по делу о страшном пожаре в «Зимней вишне» на 13 лет и четыре месяца колонии.

В суде уточнили, что медицинский диагноз Судденок входит в перечень заболеваний, «препятствующих отбыванию наказания осужденных к лишению свободы», передает ТАСС. При этом ее состояние «значительно ухудшилось».

«Судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», – сообщили в суде.

Ранее в суд обратилось исправительное учреждение, где отбывала наказание Судденок. В медико-санитарной части №42 ФСИН России указали, что не могут лечить осужденную по месту отбывания наказания из-за отсутствие необходимых условий и лицензии. Какое именно заболевание было выявлено у Судденок, не уточняется.

В суде при этом напомнили, что на основании ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть освобождено судом от его отбывания.

Мариинский городской суд вынес решение об освобождении Судденок от дальнейшего отбывания наказания еще 1 сентября 2023 года, уточняет «Интерфакс». В силу оно вступило 19 сентября.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы.

Заводский районный суд Кемерова в октябре 2021 года приговорил гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок к 13,5 годам колонии. Суд признал ее виновной в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг и нарушении требований пожарной безопасности. В июне текущего года Кемеровский областной суд смягчил наказание на два месяца.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»