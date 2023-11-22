Самолет рухнул на автостоянку у торгового центра в США

Одномоторный самолет рухнул на стоянку около торгового центра в американском городке Плано в штате Техас. Погиб один челок – пилот, сообщает CBS News.

Инцидент случился вечером 21 ноября. Легкий самолет внезапно упал на стоянку перед окнами кафе и загорелся. Борт попал на один из припаркованных автомобилей, но внутри никого не было. По данным пожарных, жертвой ЧП стал только один человек – пилот самолета.

Огонь был таким сильным, что практически уничтожил обломки самолета и пострадавшую машину. Другие автомобили были припаркованы поодаль, они не пострадали.

Начато расследование причин авиакатастрофы. У Федерального управления гражданской авиации нет данных, куда летел самолет.

Ранее небольшой самолет упал на жилой дом в американском штате Орегон. Жильцы дома успели выбежать на улицу и не пострадали, но два из трех человек в самолете погибли.

Плано, Наталья Рязанова

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