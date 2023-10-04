В США самолет рухнул на жилой дом, два человека погибли

В США небольшой самолет упал на жилой дом. В результате два человека погибли. Об этом сообщает служба спасения штата Орегон.
Легкомоторный самолет рухнул на крышу жилого здания, в котором в тот момент находились люди. Им всем удалось самостоятельно покинуть дом, пострадавших нет.
В самолете были три человека. Двое из них погибли при крушении, еще одного госпитализировали с серьезными травмами.
Проводится расследование причин авиакатастрофы.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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