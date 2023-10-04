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В США самолет рухнул на жилой дом, два человека погибли

В США небольшой самолет упал на жилой дом. В результате два человека погибли. Об этом сообщает служба спасения штата Орегон.

Легкомоторный самолет рухнул на крышу жилого здания, в котором в тот момент находились люди. Им всем удалось самостоятельно покинуть дом, пострадавших нет.

В самолете были три человека. Двое из них погибли при крушении, еще одного госпитализировали с серьезными травмами.

Проводится расследование причин авиакатастрофы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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