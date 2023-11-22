ФСБ нашла в Донецке подготовленный для диверсантов схрон

Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием на окраине Донецка. По данным ведомства, схрон был подготовлен для украинских диверсантов.

ФСБ проводила операцию совместно с органами военной контрразведки и Росгвардии. В тайнике нашли противотанковый гранатомет АТ-4 шведского производства и противотанковый гранатомет RPG-75-M чешского производства. Предположительно, схрон был подготовлен для вооружения диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

«Изъятое вооружение передано на исследование в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ», – цитируют «Известия» сообщение управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Напомним, ФСБ нашла тайник с оружием и боеприпасами на окраине Докучаевска в ДНР для терактов перед единым днем голосования.

Донецк, Наталья Рязанова

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