Массовое ДТП в Башкирии: автобус вылетел с дороги

Две легковушки и пассажирский автобус столкнулись на дороге в Туймазинском районе Башкирии. В результате один человек погиб, двое с травмами попали в больницу.

По данным ГИБДД республики, около 13:00 часов столкнулись «Лада Гранта» и автобус «НефАЗ». От удара легковушка отлетела на Hyundai Solaris, а автобус слетел в кювет. В результате ДТП автобус и одна из машин получили некоторые повреждения, а вторую легковушку разорвало на части.

Водитель «Лады Гранта» умер на месте аварии до приезда скорой помощи.

Автобус вез пассажиров города Октябрьский в Туймазы, в салоне находились 34 человека. Двум потребовалась серьезная медицинская помощь, их отвезли в больницу. Остальных пассажиров отправили дальше по маршруту в запасном автобусе, сообщили в прокуратуре.

Сотрудники ГИБДД и МВД выясняют причины и обстоятельства аварии. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.

В Курской области столкнулись КамАЗ и автобус. В результате пострадали водитель автобуса и пять пассажиров.

Туймазы, Наталья Рязанова

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