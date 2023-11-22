Мужчина избил ногами ребенка на детской площадке в Краснодаре

В Краснодаре 34-летний мужчина избил 10-летнего ребенка на детской площадке. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали, суд отправил его под домашний арест.

По данным следствия, мужчина напал на мальчика вечером 1 ноября на детской площадке во дворе многоэтажки на улице Тепличной. Злоумышленник сделал ребенку замечание за то, что тот стучал в окна цокольного этажа. Однако мужчине не понравился ответ мальчика, который показался ему грубым, и он напал на ребенка, избив его ногами, после чего скрылся, оставив школьника лежать на земле. Мальчик получил телесные повреждения. В полиции уточнили, что нападавший нанес ребенку один удар ногой в живот и дал пощечину.

По результатам проведенной по данному факту проверки следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия (п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ).

«В кратчайший срок личность мужчины была установлена. В ходе допроса он дал признательные показания и сообщил об обстоятельствах происшествия. Вину в совершении инкриминируемого преступления он признал», – говорится в сообщении ведомства. Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны двое мужчин за издевательство над детьми во дворе одного из жилых домов. По данным столичного главка СКР, злоумышленники заставили детей встать на колени и извиниться за свои игры. Один из мужчин нанес несколько ударов палкой одному из мальчиков. Другой демонстрировал нож и угрожал им.

Краснодар, Наталья Петрова

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