Заставили встать на колени и извиниться: в Москве задержаны двое мужчин за издевательство над детьми

В Москве возбуждено уголовное дело против мужчин 1964 и 1987 годов рождения, которые обвиняются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении несовершеннолетних. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, детей заставили встать на колени и извиниться за свои игры.

По данным ведомства, ЧП произошло 19 ноября во дворе жилого дома на Базовской улице. «Двое мужчин, проживающих в указанном дворе, подошли к группе несовершеннолетних, которых заставили встать на колени и извиниться за свои игры. При этом в руках один из мужчин держал палку, которой нанес несколько ударов одному из мальчиков», – пояснили в СК.

В столичной прокуратуре уточнили, что один из мужчин демонстрировал нож и угрожал им.

В московском главке СКР отметили, что один из мужчин будет проверен на законность нахождения в столичном регионе. Его национальность и происхождение не уточняются.

В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, добавили в СК.

Москва, Светлана Антонова

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