ФБР не нашло признаков теракта во взрыве на границе США и Канады

Сотрудники ФБР завершили свое расследование взрыва на Радужном мосту на границе США и Канады. Ведомство признало инцидент аварией, а не терактом.

«Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено. Дело передано полиции Ниагара-Фоллс как дорожно-транспортное происшествие», – написала пресс-служба ФБР на официальной странице в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Полиция провинции Онтарио подтвердила, что Радужный мост по-прежнему закрыт, но движение по мостам Пис, Квинстон-Льюистон и Уирпул-Рапидс возобновили. Региональные власти не видят признаков террористической атаки в случившемся, но призвали граждан подождать окончания полного расследования. В полиции отметили, что поиск причин аварии займет время, поскольку автомобиль практически уничтожен огнем, передает CBC.

Напомним, автомобиль взорвался на мосту на границе США и Канады, вызвав сильный пожар. В результате погибли два человека. В связи с инцидентом были закрыты ближайшие пограничные переходы. Федеральное управление гражданской авиации США приостановило работу международного аэропорта Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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