Готовил убийство офицера ВС РФ: украинца с мощной бомбой поймали в Воронеже

ФСБ заявила о задержании агента украинских спецслужб, готовившего теракт против высокопоставленного военнослужащего Вооруженных сил РФ в Воронеже. Об этом сообщил центр общественных связей спецслужбы. У задержанного изъяли самодельную бомбу мощностью в 1 кг тротила. Несостоявшийся террорист при подготовке атаки маскировался под курьера службы доставки.

По данным ФСБ, 28-летний гражданин Украины в сентябре 2022 года, находясь в Харьковской области, был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Россию.

Украинские кураторы поставили перед агентом задачу выяснить адрес проживания российского военнослужащего и убить его, заложив и подорвав взрывное устройство.

В ходе обыска у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный паспорт гражданина России, по которому он должен был покинуть страну после совершения теракта.

Установлено, что для конспирации при подготовке убийства злоумышленник использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

В рамках возбужденного следственным отделом УФСБ России по Воронежской области уголовного дела о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства фигурант арестован. «Принимается процессуальное решение о квалификации содеянного по ст. 30, ст. 205 УК РФ «Террористический акт»», – говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что мужчина «дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке по их указанию диверсионно-террористического акта».

Москва, Наталья Петрова

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