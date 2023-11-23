На Камчатке изъяли четыре тонны немаркированной красной икры

Сотрудники ФСБ задержали камчатского бизнесмена, продававшего нелегально полученную красную икру. У подозреваемого изъяли почти четыре тонны немаркированного продукта, сообщили в краевом УФСБ.

Во время обысков в двух магазинах подозреваемого в Петропавловске-Камчатском, рефрижераторе и машине бизнесмена нашли контейнеры с красной икрой без надлежащей маркировки. Владелец не смог показать документы, подтверждавшие легальный источник продукта.

Всего изъято более 3,9 тонн лососевой икры, рыночную стоимость которой оценили в 19,5 млн рублей. Предварительно, экологический ущерб от незаконной деятельности превышает 110 млн рублей.

ФСБ передала материалы в полицию, где возбудили уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ о приобретении и хранении, сбыте продукции без маркировки в особо крупном размере, рассказали в УМВД по региону. 57-летнего бизнесмена не стали брать под стражу, ему вменили обязанность явиться к следователю.

В Южно-Сахалинске украли 40 контейнеров красной икры на 1,8 млн рублей. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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