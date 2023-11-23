Мужчина ранен при атаке дрона-камикадзе на белгородское село

Киевский режим атаковал село Козинка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. В результате атаки ранен мужчина, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Прилетевший в Грайворонский округ с украинской стороны беспилотник упал и взорвался.

«Осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Также взрывом поврежден автомобиль.

Накануне в регионе зафиксировано 11 прилетов во время артиллерийского обстрела, три прилета минометных снарядов. Трижды разные населенные пункты были атакованы дронами-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал.

Белгород, Наталья Рязанова

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