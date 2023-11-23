Ливан выпустил по северу Израиля 50 ракет

Около 50 ракет выпущены с территории Ливана по северным районам Израиля. Это могло стать ответом на гибель сына лидера парламентского блока «Хезболлы» Мухаммада Раада. После ливанской атаки Израиль нанес несколько авиаударов по ливанским территориям.

Израильские военные подтвердили, что северные районы подверглись атаке с ливанской стороны. Израиль назвал бомбардировку «самой мощной» с момента эскалации конфликта. «Из Ливана в направлении Верхней Галилеи было выпущено не менее 50 ракет», – цитирует сообщение «Альсумария».

На границе Ливана и Израиля продолжаются боевые действия. Несколько самолетов израильских ВВС бомбят объекты «Хезболлы» на юге Ливана. Под удар попали окраины городов Кфар-Шуба, Халта и Аль-Джебин. «Хезболла» заявила об атаке на скопление израильских солдат около Аль-Марджа. Число убитых и раненых в результате столкновения пока не известно, передает «Аль-Джазира».

Поводом для массированной атаки с территории Ливана могла стать смерть сына Мухаммада Раада – Аббаса. Он был в числе пяти погибших в результате израильского удара по югу Ливана вечером 22 ноября.

Всего с 7 октября в столкновениях в приграничных районах в Ливане погибли 107 человек, среди них 14 гражданских лиц. В число убитых гражданских входят три журналиста. Также убиты 75 боевиков «Хезболлы». Израильские власти подтвердили смерть девяти человек, в числе которых трое мирных жителей.

Накануне в Израиле пригрозили, что южный Ливан может постичь участь сектора Газа, если атаки боевиков «Хезболлы» продолжатся.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

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