Израиль угрожает «превратить Южный Ливан в север Газы»

Министр военного кабинета Бени Ганц на пресс-конференцию в Тель-Авиве в среду, 22 ноября, заявил, что если «Хезболла» будет атаковать Израиль, то «Южный Ливан будет превращен в север Газы», – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Ганц сказал: «То, что происходит сейчас на севере Газы, может также произойти на юге Ливана и в Бейруте», и, обращаясь к Ирану, добавил: «Мы знаем, как действовать по отношению к тем, кто нападает на нас, а также к тем, кто их посылает. Ни один ущерб суверенитету Израиля не останется без ответа».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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