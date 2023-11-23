В России ввели запрет на ввоз семян и посадочного материала из Нидерландов

Россельхознадзор запретил ввозить в РФ семенной и посадочный материал из Нидерландов. Ограничения вступают в силу с 23 ноября. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

За последний год выявление карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов, приняло системный характер, уточнили в Россельхознадзоре. В продукции обнаруживали вирус мозаики пепино, бактериальную пятнистость тыквенных культур, полыннолистную амброзию и трехцветковый паслен.

«Поставки зараженной продукции происходят на фоне отсутствия на протяжении полутора лет ответов от национальной организации по карантину и защите растений Нидерландов на запросы Россельхознадзора о подтверждении фитосанитарного статуса отправляемых в Россию партий семенного и посадочного материала», – говорится в сообщении.

Россельхознадзор четыре раза направлял в компетентное ведомство Нидерландов предложения о проведении аудита лаборатории, которая выдавала документы, подтверждающие сортовые, посевные качества и отсутствие ГМО, но ответа не последовало. Поскольку импортный семенной и посадочный материал используется в российских тепличных комплексах и интенсивных садах, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, Россельхознадзор был вынужден принять ограничительные меры.

Москва, Зоя Осколкова

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