Пять человек погибли и пострадали при пожаре в Перми

Мать с двумя детьми погибли при пожаре в частном доме в Перми. Еще два человека попали в больницу с травмами.

По данным МЧС, сигнал о пожаре в трехэтажном доме на улице Чекалина поступил около 02:50 часов. Когда пожарные прибыли, весь дом уже полыхал, огонь распространился на 300 кв. м. Потребовалось два часа и усилия 43 человек при использовании 10 единиц техники, чтобы справиться с пожаром.

«Погибли женщина и двое ее малолетних детей 2012 и 2018 годов рождения. Еще один человек с полученными травмами госпитализирован», – рассказали в управлении Следственного комитета по Пермскому краю.

В краевом главке МЧС рассказали, что на месте пожара «обнаружены травмированные». По данным «Известий», пострадавших было двое.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причин гибели людей и произошедшего пожара», – добавили в пресс-службе СКР.

В подмосковных Люберцах двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме. Бабушка и мать детей попали в больницу.

Пермь, Наталья Рязанова

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