В Люберцах двое детей и двое взрослых погибли при пожаре после взрыва газа

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в подмосковных Люберцах. Следователи выясняют обстоятельства гибели людей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Пожар в коттедже, расположенном в СНТ «Ново-Марусино», начался около двух часов ночи 22 ноября после взрыва бытового газа. При разборе завалов на пепелище обнаружены тела двоих детей 7 и 10 лет, а также тела двух взрослых – дедушки и отца детей. Также при пожаре пострадали бабушка и мать малолетних, обе госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время на месте пожара работают экстренные службы, следователи и криминалисты. «Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, проводится осмотр», – говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Люберецкая городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств смертоносного пожара, а также ход и результаты расследования уголовного дела, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Москва, Наталья Петрова

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