российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 ноября 2023, 12:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Люберцах двое детей и двое взрослых погибли при пожаре после взрыва газа

Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в подмосковных Люберцах. Следователи выясняют обстоятельства гибели людей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Пожар в коттедже, расположенном в СНТ «Ново-Марусино», начался около двух часов ночи 22 ноября после взрыва бытового газа. При разборе завалов на пепелище обнаружены тела двоих детей 7 и 10 лет, а также тела двух взрослых – дедушки и отца детей. Также при пожаре пострадали бабушка и мать малолетних, обе госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время на месте пожара работают экстренные службы, следователи и криминалисты. «Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, проводится осмотр», – говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Люберецкая городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств смертоносного пожара, а также ход и результаты расследования уголовного дела, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Экс-главе подмосковного Клинского района вынесен новый приговор / В Подмосковье рухнул мост через реку Пахра (ФОТО) / После массового отравления кадетов в Подмосковье возбуждено уголовное дело / При пожаре на заправке около аэропорта Шереметьево пострадали трое / Тело младенца нашли в мусорном баке в Подмосковье / В Подмосковье возбуждено уголовное дело из-за отсутствия тепла в жилых домах / Власти Подмосковья объявили о готовности к отопительному сезону / Под завалами дома в Балашихе нашли тела еще двух погибших

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,