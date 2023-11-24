В Турции родня бывшего мужа расстреляла свадьбу

Молодожены и гости оказались под обстрелом во время свадебных гуляний в турецкой провинции Газиантеп. Полиция ищет подозреваемых – родственников бывшего мужа невесты, пишет портал Akit.

Нападение случилось в ночь на 24 ноября в Шехиткамильском районе. Живущие на соседней улице от места гуляний родственники бывшего мужа невесты ворвались на праздник и открыли стрельбу. Один человек погиб, четырех доставили в больницу с ранениями. Один человек в тяжелом состоянии.

Стрелявшие сбежали, теперь их ищет полиция.

По данным портала, погибший был гостем на свадьбе, у него остались трое детей.

В Ираке пожар случился во время празднования свадьбы. В результате 120 человек погибли, 150 пострадали.

Анкара, Наталья Рязанова

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