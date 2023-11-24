В Херсонской области отменили режим ЧС из-за прорыва Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отменил режим ЧС, введенный после разрушения Каховской ГЭС. В 22 поселениях полностью откачана вода, электроснабжение вернули в 16 поселений.

«Ликвидация основных последствий подтопления завершена. Полностью освобождены от воды 22 населённых пункта. В ряде городов и сёл, питавшихся водой от Каховского водохранилища, пробурены новые артезианские скважины. Принятыми мерами не допущено распространение эпидемий и эпизоотий», – перечислил губернатор в телеграм-канале.

Во все поселения с централизованным снабжением снова подаются газ и вода. Подача электроэнергии налажена в 16 поселениях, но в семи света нет из-за обстрелов с украинской стороны.

Выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате наводнения в общей сумме составили 185 млн рублей.

Режим ЧС ввели в регионе в июне после того, как ВСУ разрушили Каховскую ГЭС. 59 человек погибли в результате подтопления, 175 пострадали, им потребовалась медицинская помощь в стационаре.

Москва, Наталья Рязанова

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