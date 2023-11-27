Три человека погибли при взрыве метана на руднике в Якутии

Три человека погибли, двое попали в больницу в результате аварии на руднике по добыче алмазов в якутском городе Удачный. Специалисты заявили, что в шахте произошел выброс метана и взрыв. Возбуждено уголовное дело, рассказали в управлении Следственного комитета по республике.

По данным МЧС, авария случилась в ночь на 27 ноября, когда в шахте находились 248 рабочих. Спасатели вывели всех на поверхность, но пять человек пострадали. В последствии умерли трое рабочих в возрасте 47, 46 и 52 лет.

«Двое пострадавших госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. В Удачный из Якутска вылетел главный хирург республики с бригадой из девяти медиков», – сообщил глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

В регионе создан оперативный штаб, утром прошло заседание КЧС. Глава республики поручил усилить работу по промышленной безопасности на предприятиях.

На месте происшествия работают следователи и прокуратура. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкой вред здоровью и смерть трех лиц (ч.3 ст.217 УК РФ). Прокуратура начала проверку, чтобы оценить причины аварии и действия по соблюдению норм промышленной безопасности, пояснили в ведомстве.

Работа в шахте приостановлена, проводятся замеры уровня метана. Как только газ рассеется, работы возобновят.

Ранее в Якутии два человека пострадали при повреждении парового котла на производственном предприятии.

Якутск, Наталья Рязанова

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