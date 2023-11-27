Почти 24 тысячи жителей ЛНР остались без света из-за непогоды

Жители 22 населенных пунктов Луганской народной республики остались без электричества из-за непогоды. По всей территории республики зафиксированы перебои с мобильной связью.

«В результате сильного ветра произошёл ряд отключений электроэнергии потребителям. Данное происшествие затрагивает семь городских округов и муниципальных образований, 22 населённых пункта, всего 23874 абонента», – сообщили в МЧС ЛНР.

По данным властей республики, перебои со связью на фоне непогоды затронули всех жителей региона.

«Технические специалисты активно заняты проведением неотложных работ по восстановлению связи. Время ожидаемого восстановления связи в течении одного-двух часов», – говорится в телеграм-канале правительства ЛНР.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил на территории региона выходной день 27 ноября в связи с непогодой. МЧС и другие оперативные службы приведены в готовность, чтобы быстро реагировать на возможные аварии, заверил глава региона.

В Крыму во время урагана человек пропал без вести. В Евпатории семеро пострадали, двое доставлены в больницу, пятеро получили амбулаторную помощь. Специалисты МЧС эвакуировали 311 человек, более 500 тыс. абонентов остаются без света, а некоторые дома – без отопления.

Луганск, Наталья Рязанова

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