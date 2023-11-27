Под Владимиром пенсионерка с пистолетом и гранатой пыталась ограбить банк

Во Владимирской области пенсионерка, вооруженная пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой, пыталась ограбить банк. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

66-летняя женщина и ее 49-летний приятель пришли в отделение банка и направились в кредитный отдел, где начали угрожать сотрудникам. Работники вызвали правоохранителей.

На место приехали бойцы Росгвардии и задержали грабителей, а затем передали их полиции.

В настоящее время проводится расследование. Мотивы задержанных устанавливаются.

Владимир, Зоя Осколкова

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