Под Владимиром пенсионерка с пистолетом и гранатой пыталась ограбить банк

Во Владимирской области пенсионерка, вооруженная пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой, пыталась ограбить банк. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
66-летняя женщина и ее 49-летний приятель пришли в отделение банка и направились в кредитный отдел, где начали угрожать сотрудникам. Работники вызвали правоохранителей.
На место приехали бойцы Росгвардии и задержали грабителей, а затем передали их полиции.
В настоящее время проводится расследование. Мотивы задержанных устанавливаются.
Владимир, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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