В Подмосковье задержали банду угонщиков экскаваторов

В Московской области задержали преступную группу, специализировавшуюся на кражах экскаваторов-погрузчиков. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Угонщики орудовали в Сергиевом Посаде, Пушкине, Ступине и Наро-Фоминске. «По предварительным данным, злоумышленники подыскивали неохраняемые парковки, расположенные вблизи стройки, на которых находилась специальная техника. Ночью они проникали туда, разбирали замок зажигания, соединяли провода и запускали двигатель», – говорится в сообщении.

Затем технику отгоняли в лесополосу, где снимали с нее номера, выводили из строя спутниковую систему слежения и перевозили в отстойники в Домодедово и Москве.

Задержаны пятеро уроженцев Закавказья в возрасте от 36 до 42 лет. Отмечается, что двое из них ранее были судимы. Изъяты два похищенных трактора, а также грузовик и четыре легковые машины, использовавшиеся при совершении краж.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Ущерб от действий угонщиков составил более 33 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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