Жительница Барнаула избила новорожденную дочь из-за плача

Молодая мама из Барнаула избила новорожденную дочь, потому что та долго плакала. Малышку с травмами положили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело, рассказали в управлении ведомства в Алтайском крае.

Инцидент случился 25 ноября в краевом кризисном центре для женщин, куда 24-летняя горожанка обратилась за психологической помощью. Молодая мать не могла успокоить свою новорожденную дочь и несколько раз ударила ее по голове.

«Новорожденную с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Женщина задержана, следователем СК готовится ходатайство в суд о заключении под стражу», – пояснили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Прокуратура начала собственную проверку, чтобы дать оценку работе органов опеки и медицинской организации, осуществляющей патронаж новорождённого ребёнка. Ведомство поставило на контроль ход расследования, добавили в краевой прокуратуре.

На Ямале пьяная женщина с высоты бросила свою семилетнюю дочь на пол. Девочка сильно ударилась головой и получила тяжкий вред здоровью. Мать пострадавшей стала фигурантом уголовного дела.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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