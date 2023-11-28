Во Владивостоке 9000 жителей остались без света из-за аварии

Более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света из-за коммунальной аварии. Прокуратура Приморского края контролирует сроки ремонтных работ, сообщили в ведомстве.

Аварийное отключение случилось около 10:00 по местному времени 28 ноября. Электричество пропало в домах на восьми улицах Владивостока.

«Коммунальная услуга не предоставляется более девяти тысячам жителей 50 многоквартирных домов. Прокуратура организовала проверку», – говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку соблюдению норм при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению сроков ремонта. Сетевая организация уже проводит аварийно-восстановительные работы.

После урагана около 500 тыс. жителей Крыма остаются без электричества. В республике 183 ремонтных бригады выехали для ремонта ЛЭП.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube