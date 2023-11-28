ФСБ предотвратила несколько терактов в Татарстане

Сотрудники ФСБ задержали жителя Татарстана, готовившего серию терактов на железной дороге и в танковом училище. У подозреваемого нашли коктейли Молотова и части для самодельных бомб.

Задержанный мужчина оказался членом организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ). Он планировал собрать несколько самодельных взрывных устройств и заложить их на железнодорожной станции «Дербышки». Силовики изъяли у подозреваемого взрывчатку, таймеры, коптер и систему сброса с квадрокоптера.

«Во время допросов он признался, что планировал устроить поджоги на территории парка боевых машин на полигоне танкового училища. Позже был обнаружен тайник с 17 коктейлями Молотова, он находился недалеко от полигона», – цитируют сообщение ведомства «Известия».

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 281 УК РФ (диверсия).

В Москве арестовали подозреваемого, который учился вести террористическую деятельность и планировал нападение на военный комиссариат.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube