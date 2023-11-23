В Москве арестован молодой человек за подготовку к терактам

В Москве арестован мужчина 2001 года рождения, который обвиняется в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, молодой человек изучал, в том числе, способы изготовления «коктейля Молотова» и формулы взрывчатых веществ.

Судя по данным ведомства, планировалось нападение на военный комиссариат на улице Дмитрия Ульянова. По версии следствия, в ноябре мужчина провел разведку местности около этого объекта «с целью дальнейшего совершения общественно опасных деяний».

«Кроме того, фигурант в период с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года изучал способы совершения террористической деятельности, а также правила обращения с оружием, взрывчатыми веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, в том числе путем изучения идеологии, символики и организаций запрещенных в РФ, способов изготовления «коктейля Молотова» и формул иных взрывчатых веществ, а также пособий по их использованию», – говорится в сообщении СКР.

В ведомстве уточнили, что преступная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области.

Мужчине было предъявлено обвинение. В ходе допроса он вину не признал, однако судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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