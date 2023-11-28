Бастрыкин затребовал доклад о массовом отравлении студентов в Петербурге

В Санкт-Петербурге почти 50 студентов отравились после обеда в столовой СПбГАСУ. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки инцидента.

22 ноября 49 студентов с симптомами отравления обратились за медицинской помощью. 12 пострадавшим понадобился постоянный контроль, их положили в стационар. Одна из студенток рассказала, что большинство отравившихся ели салат «Цезарь». У шести пострадавших выявили сальмонеллез, сообщил подробности портал 78.ru.

Специалисты нашли в пищеблоке грязь, неправильно хранящиеся продукты. Комбинат общественного питания СПбГАСУ временно закрыли, а позже Ленинский районный суд наказал их приостановкой деятельности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм (ст. 6.6 КоАП РФ).

«Незамедлительно организована процессуальная проверка, произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка. Председателем СКР дано поручение доложить о предварительно установленных обстоятельствах и причинах происшествия», – пояснили в городском главке СКР.

В Барнауле восемь человек заболели сальмонеллезом после посещения городской кофейни. Их с предварительным диагнозом «сальмонеллез» доставили в стационар.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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