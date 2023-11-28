ВСУ ударили по детсаду в Запорожской области из HIMARS

Украинские войска сегодня утром нанесли два ракетных удара из ракетной системы залпового огня HIMARS по городу Токмаку в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его данным, обе ракеты попали в детский сад.

«Масштаб разрушений и величина ущерба уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи. Рогов сообщал, что в результате удара погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения. Повреждения получили три частных дома и несколько административных зданий.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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