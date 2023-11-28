Подозреваемые в диверсии на железной дороге задержаны в Москве

В Москве задержаны подозреваемые в диверсии на железнодорожной станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Возбуждены уголовные дела. Их фигурантами стали двое несовершеннолетних и молодой человек 2007 года рождения.

Подростки подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Задержанные заключены под стражу.

Следствие установило, что несовершеннолетний со знакомым молодым человеком в октябре текущего года подожгли головной вагон электропоезда, стоявшего на втором пути моторвагонного депо «Домодедово» Павелецкого направления МЖД, и тем самым привели его в негодность.

Также установлено, что 22 ноября двое несовершеннолетних подожгли релейный шкаф на первом главном пути перегона железнодорожных станций Домодедово – Белые столбы Павелецкого направления МЖД, что привело к сбою графика приема грузовых и пассажирских поездов, а также электричек.

Согласно материалам следствия, подозреваемые «получали денежное вознаграждение за указанные действия, а также подробные инструкции от иных лиц через Интернет».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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