Житель Кузбасса задержан за попытку вступить в ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кемеровской области за попытку совершить госизмену и вступить в ВСУ. Суд арестовал подозреваемого на время расследования, сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

По данным следствия, подозреваемый через мессенджеры связался с куратором на Украине и заполнил анкету для вступления в ВСУ. Мужчина заранее купил набор лекарств, средства связи. 23 ноября во время регистрации на рейс 36-летнего подозреваемого задержали в аэропорту Кемерово, откуда он намеревался отправиться на Украину.

24 ноября следователи передали материалы в Центральный районный суд Кемерово для избрании сибиряку меры пресечения.

«Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ст. 275, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, по факту приготовления к совершению государственной измены, то есть перехода на сторону противника, а также приготовления к участию в деятельности террористической организации. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – пояснили в судебном пресс-центре.

В сентябре ФСБ задержала жителя Краснодарского края при попытке выезда на Украину с целью примкнуть к ВСУ.

Кемерово, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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