ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Москве

Системой противоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник в небе над Подольском Московской области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – написал градоначальник в своем телеграм-канале. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В Минобороны России подтвердили информацию о сбитии украинского БПЛА над Подольском. Атака беспилотника самолетного типа пресечена в 07:30 мск.

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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