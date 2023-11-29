Преступники обворовывают пункты выдачи заказов маркетплейсов через подставного работника

Преступники придумали новый способ украсть дорогие товары у маркетплейсов. Для этого они подсылали подставных работников в пункты выдачи заказов, а те предоставляли им всю необходимую для хищения информацию. Об этом пишут «Известия».

Сотрудников для ПВЗ находили через Telegram. Людям предлагали устроится на работу и выяснить, где находятся системы видеонаблюдения, а также узнать, как можно отключить сигнализацию, сделать дубликат ключей. «Временному» сотруднику обещали вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

После преступники делали заказ дорогостоящих вещей в нужный пункт выдачи, а затем его отменяли. В результате деньги за заказ возвращались на карточку, а товар оставался в ПВЗ, откуда его и похищали. Таким образом, удалось обворовать несколько пунктов в разных районах Москвы. Полицейские уже задержали одну из групп, работавших по такой схеме.

Эксперты говорят, что преступная схема применяется еще с 2018 года, но тогда маркетплейсы были не так популярны и случаи фиксировались единичные. Поскольку схема быстро «вскрывается», на каждом ПВЗ, скорее всего, она будет реализована только один раз. После этого там приходится усиливать меры защиты.

ПВЗ часто становятся мишенью для преступников по простой причине. В основном их открывают начинающие предприниматели, недавно получившие статус ИП, но не владеющие навыками в сфере финансов, найма персонала и правовых вопросов. Людей привлекает внешняя легкость введения такого бизнеса, и они не всегда догадываются о его рисках и подводных камнях.

Несмотря на сложности число ПВЗ в России растет с каждым годом. По данным на июнь 2023 года, только у двух крупнейших площадок – Wildberries и Ozon – по всей стране действовало более 55 тысяч пунктов выдачи.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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