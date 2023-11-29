Житель Псковской области вызвался шпионить на Латвию за гражданство

Сотрудники ФСБ задержали жителя Псковской области по делу о шпионаже. Россиянин предложил латвийской стороне передавать сведения о российских военных в обмен на гражданство европейской страны.

С декабря 2022 года житель Печоры пытался установить контакт с латвийским посольством и предложить свои услуги в шпионаже. Он намеревался передать Латвии сведения о дислокации подразделений ФСБ и ВС РФ, если ему выдадут латвийский паспорт.

По данным УФСБ России по региону, мужчина готов был к длительному сотрудничеству и понимал, что собранная им информация может использоваться против безопасности России.

«Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Жителя города Дивногорска в Красноярском крае задержали по подозрению в государственной измене в форме шпионажа в пользу Украины. Мужчина передавал СБУ сведения о воинских частях в регионе.

Печора, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube