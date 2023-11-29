Конвертоплан США разбился около японских островов Якусима

Американский военный конвертоплан Osprey разбился в японской префектуре Кагосима. На борту находились восемь человек, сообщил портал 373news.

Авария случилась около 14:47 по местному времени 29 ноября. Конвертоплан упал в море у берегов Якусимы. К месту крушения отправлены катера береговой охраны. По данным портала, на борту находились восемь человек, их судьба неизвестна.

Рыбак стал очевидцем происшествия и рассказал, что самолет загорелся в воздухе. Огонь вырывался из двигателя. Борт направился к посадочной полосе на Якусиме, но резко упал на бок и рухнул в воду. В аэропорту подтвердили, что получили запрос на аварийную посадку американского конвертоплана.

Летом 2022 года командование ВМС США приостановило полеты после нескольких инцидентов с конвертопланами. Как минимум пять человек погибли в результате аварий с военными самолетами в июне 2022 года.

Токио, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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