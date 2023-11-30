В Белгородской области уничтожен дрон ВСУ

Силы противоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
ВСУ предприняли попытку атаки по объектам на территории России с помощью БПЛА самолетного типа в ночь на четверг, 30 ноября, уточнили в ведомстве.
Минобороны не уточнило, есть ли пострадавшие и разрушения.
Накануне днем ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в небе над Ростовской областью, а утром дрон ВСУ был уничтожен над Подольским городским округом Подмосковья.
Белгород, Наталья Петрова
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