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Четверг, 30 ноября 2023, 08:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Белгородской области уничтожен дрон ВСУ

Силы противоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

ВСУ предприняли попытку атаки по объектам на территории России с помощью БПЛА самолетного типа в ночь на четверг, 30 ноября, уточнили в ведомстве.

Минобороны не уточнило, есть ли пострадавшие и разрушения.

Накануне днем ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в небе над Ростовской областью, а утром дрон ВСУ был уничтожен над Подольским городским округом Подмосковья.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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