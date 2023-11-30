Более 350 домовладений остаются в воде после урагана на юге России

Более 350 жилых домов и приусадебных участков в южных регионах России остаются подтопленными после урагана. Сотрудники МЧС помогают откачивать воду и просушивать дома, сообщили в министерстве.

«В 16 населенных пунктах Республики Крым, Донецкой Народной Республики и Ростовской области остаются подтопленными 114 жилых домов и 240 приусадебных участков. К ликвидации последствий привлечены более 2700 человек и порядка 920 единиц техники», – говорится в сообщении.

За сутки в 10 поселениях освободили от воды 85 жилых домов и 174 приусадебных участка. Спасатели продолжают чистить каналы, распиливать упавшие деревья, помогают откачивать воду из домов и вести просушку.

На вечер 29 ноября в Херсонской области более 15 тыс. человек оставались без света, рассказал глава региона Владимир Сальдо. Он заверил, что спасатели, коммунальщики и все оперативные службы с помощью привлечённых предприятий работают в полную силу.

«Сейчас без света остаются 15,7 тыс. человек в 40 населенных пунктах, энергетики работают круглосуточно. Ремонтные работы осложняются из-за обстрелов со стороны ВСУ», – пояснил Сальдо.

В некоторых районах остаются проблемы со связью, но около 70% базовых станций восстановлены.

Метеорологи предупредили об угрозе наводнения в шести южных регионах РФ. По данным ВНИИ ГОЧС, в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области и Карачаево-Черкесии ожидаются обильные паводки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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