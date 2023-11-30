При столкновении автобусов под Липецком погибли и пострадали 8 человек

В Липецкой области в результате столкновения двух автобусов погибли два человека, еще шестеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Смертельная авария произошла в 08:10 на 77 км автодороги Липецк – Данков в селе Новоникольское Липецкой области.
В результате ДТП погибли два пассажира микроавтобуса, 6 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
В автобусе ПАЗ на момент аварии находился только водитель.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Липецк, Наталья Петрова
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