При столкновении автобусов под Липецком погибли и пострадали 8 человек

В Липецкой области в результате столкновения двух автобусов погибли два человека, еще шестеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Смертельная авария произошла в 08:10 на 77 км автодороги Липецк – Данков в селе Новоникольское Липецкой области.

В результате ДТП погибли два пассажира микроавтобуса, 6 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

В автобусе ПАЗ на момент аварии находился только водитель.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Липецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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