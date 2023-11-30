В Херсонской области пресекли ракетную атаку ВСУ

Система противоздушной обороны сработала рядом со Скадовском Херсонской области.

Российские военные уничтожили украинскую ракету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета депутатов Скадовского муниципального округа Сергея Швайко. Подробности он не привел. Информации о пострадавших и разрушениях в результате попытки ракетного удара ВСУ нет.

Напомним, утром 28 ноября ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по отделу полиции в селе Юбилейном Херсонской области. В результате обстрела погибли четверо правоохранителей, еще 18 получили ранения. Пятеро полицейских получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Геническ, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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