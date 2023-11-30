Под Воронежем женщина погибла под колесами трех автомобилей

В Воронежской области проводится проверка по факту гибели женщины, которая попала под колеса сразу трех автомобилей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

ДТП произошло на автодороге «Лиски-Залужное-Колыбелка-Пухово». По предварительной информации, первым местную жительницу сбил 29-летний водитель ВАЗ-2115. Женщина в этот момент шла по обочине.

Затем на пострадавшую наехали Nissan и «Волга». В результате полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

«По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – добавили в ведомстве.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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