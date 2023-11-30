В Москве арестованы двое руководителей PR-агентств по подозрению в вымогательстве у политиков и силовиков

В Москве пресечена деятельность группы руководителей крупных столичных PR-агентств и их партнеров, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным правоохранителей, участники преступной группы через принадлежащие им Telegram-каналы требовали с политиков, бизнесменов и силовиков деньги за удаление фейков о них.

«Предварительно установлено, что злоумышленники в сети принадлежащих им популярных Telegram-каналов публиковали клеветнические сведения о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. За удаление этой информации из медиапространства и отказ от ее дальнейшего тиражирования они требовали передать денежные средства в особо крупном размере», – рассказала Волк.

По ее словам, в криминальной схеме были задействованы около 20 человек, роль каждого из них устанавливается.

В ходе обысков в квартирах подозреваемых и используемых ими офисах изъяты носители информации со сведениями о размещенных негативных публикациях и отчетами о полученной прибыли, уточнила представитель МВД. Двое руководителей PR-агентств решением Тверского суда Москвы заключены под стражу.

В МВД добавили, что уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой), объединены следователем главного следственного управления столичного главка полиции в одно производство. Расследование продолжается.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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